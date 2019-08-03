(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). В Минздраве РФ назвали российские регионы с наибольшим числом больных туберкулезом. Документ с данными по социально-значимым заболеваниям за 2018 год был опубликован на сайте федерального ведомства.

Так, больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском АО. Здесь на 100 тыс. человек приходится 526,9 больных. Также зафиксирован высокий показатель в Республике Тыва и Приморском крае — 512,6 и 280,8 больных соответственно.

Меньше всего зараженных зафиксировано в Архангельской области без Ненецкого автономного округа — 17,1 на 100 тыс. человек.

При этом уменьшился показатель смертности от заболевания: в 2017 году показатель составил 6,5 на 100 тыс. человек, в 2018 — 5,9. Также почти на 5 тыс. уменьшилось количество пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, составив 44,4 на 100 тыс. человек.

В марте ВОЗ заявила о значительном снижении смертности от туберкулеза в мире.

Ранее сообщалось, что в Татарстане закупят шесть передвижных флюорографических центров для бесплатного осмотра населения.

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