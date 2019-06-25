В Татарстане закупят шесть передвижных флюорографических центров для бесплатного осмотра населения

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане закупят шесть передвижных флюорографических центров для Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера за 59,4 млн рублей. Осмотр для населения в центрах будет бесплатный. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Работать центры будут как в городе, так и в сельской местности, а сам прием для населения будет бесплатный», — рассказали в Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере (РКПД).

Все передвижные установки будут оснащены цифровыми малодозовыми флюорографами, двумя автоматизированными рабочими местами и абонентским терминалом «ГЛОНАСС/GPS». Предназначен центр будет в первую очередь для раннего обнаружения туберкулеза.

«Обычно нагрузка на такую передвижную установку составляет 15 тыс. осмотров», — добавили в РКПД.

Стоимость одного передвижного флюорографического центра составляет 9,9 млн рублей. Финансироваться покупка центров будет из федерального бюджета.

«Поставка товара осуществляется силами поставщика в течение ста дней со дня заключения госконтракта», — говорится в документах.

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