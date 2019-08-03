Елена Саляхова

3 августа 2019, 12:39

Происшествия

Задушивший жену из ревности казанец плакал все время, пока шел процесс по его аресту

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Происшествия

Задушивший жену из ревности казанец плакал все время, пока шел процесс по его аресту

Фото: Елена Саляхова

Трагедия произошла в ночь на 2 августа в одном из частных домов в поселке Константиновка.

(Казань, 3 августа, «Татар-информ», Елена Саляхова). Советский районный суд Казани арестовал 38-летнего Айрата Бакирова, который из ревности задушил свою 27-летнюю жену.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие обратилось в суд с ходатайством о помещении Бакирова под домашний арест, из-за того, что ему необходимо заботиться о троих детях.

Все время, пока шел судебный процесс, Айрат Бакиров плакал. 

Адвокат Бакирова считает, что его подзащитный совершил убийство в состоянии аффекта.

«Признаки состояния аффекта будут доказывать эксперты-психиатры. В зависимости от заключения будет решаться вопрос о переквалификации статьи на менее тяжкую – убийство в состоянии аффекта», – сказал адвокат Айдар Миннегалиев. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что трагедия произошла  поздним вечером 1 августа в одном из частных домов на улице Овощеводов в поселке Константиновка. Между супругами завязалась ссора, во время которой женщина сказала, что уйдет к любовнику.

В порыве ярости мужчина схватил бельевую веревку и задушил супругу, после чего сам позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

Суд принял решение отправить Бакирова под домашний арест на два месяца, до 2 октября. 

 

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