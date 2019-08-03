Задушивший жену из ревности казанец плакал все время, пока шел процесс по его аресту

(Казань, 3 августа, «Татар-информ», Елена Саляхова). Советский районный суд Казани арестовал 38-летнего Айрата Бакирова, который из ревности задушил свою 27-летнюю жену.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие обратилось в суд с ходатайством о помещении Бакирова под домашний арест, из-за того, что ему необходимо заботиться о троих детях.

Все время, пока шел судебный процесс, Айрат Бакиров плакал.

Адвокат Бакирова считает, что его подзащитный совершил убийство в состоянии аффекта.

«Признаки состояния аффекта будут доказывать эксперты-психиатры. В зависимости от заключения будет решаться вопрос о переквалификации статьи на менее тяжкую – убийство в состоянии аффекта», – сказал адвокат Айдар Миннегалиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что трагедия произошла поздним вечером 1 августа в одном из частных домов на улице Овощеводов в поселке Константиновка. Между супругами завязалась ссора, во время которой женщина сказала, что уйдет к любовнику.

В порыве ярости мужчина схватил бельевую веревку и задушил супругу, после чего сам позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

Суд принял решение отправить Бакирова под домашний арест на два месяца, до 2 октября.

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