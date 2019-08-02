Казанец сообщил в полицию, что задушил жену веревкой из-за того, что она решили уйти к любовнику

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). 38-летний казанец сообщил в полицию, что задушил жену бельевой веревкой из-за того, что она решили уйти от него к любовнику. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, вечером в одном из домов на улице Овощеводов в поселке Константиновка между 38-летним жителем Казани и его 27-летней супругой произошел конфликт. Женщина сообщила, что собирается уйти к любовнику. Мужчина пришел в ярость и задушил ее бельевой веревкой», – рассказал агентству Шептицкий.

После этого мужчина сам позвонил в полицию и во всем сознался.

Как сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник, у пары остались трое маленьких детей. В момент совершения преступления их дома не было.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.



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