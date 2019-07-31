В Татарстане темпы уборочных работ сдерживает ненастная погода

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В республике темпы уборочных работ в текущем году пока ниже, чем в 2018-м. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ.

По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдуса Габдрахманова, это связано прежде всего с двумя обстоятельствами.

«Во-первых, это запоздалое, по сравнению с прошлым годом, созревание хлебов на полях. Во-вторых – сложившиеся к началу уборочной кампании погодные условия – ненастная погода, влажность зерна сдерживают выборочную уборку зерновых культур даже там, где они созрели», – рассказал собеседник агентства.

По состоянию на 31 июля в республике зерновые и зернобобовые обмолочены с площади 76,9 тыс. га, на эту дату прошлого года – со 133,5 тыс. га. Намолочено 254,9 тыс. тонн зерна (в 2018 году – 404,4 тыс. тонн) при средней урожайности 33,1 ц/га (в 2018 году – 31,3 ц/га).

«На сегодня по республике зерновые и зернобобовые обмолочены с 5,4% уборочных площадей, которые составляют более 1,4 млн га», – уточнил замминистра.

Как отметили в Минсельхозпроде РТ, с начала уборочной кампании-2019 аграрии Татарстана убрали озимую пшеницу с 40,4 тыс. га (16,5% к прогнозу), озимую рожь – с 5,6 тыс. га (6,9%), ячмень – с 20,9 тыс. га (4,3%), горох – с 9,4 тыс. га (15,4%). При этом больше всего намолочено озимой пшеницы – 140,9 тыс. тонн при средней урожайности 34,9 ц/га.

По данным ведомства на 31 июля, уборку зерновых и зернобобовых ведут 38 из 43 муниципальных районов республики. При этом в 23 районах площади обмолоченных культур составляют менее 5% к прогнозу (по республике – 5,4%).

В то же время, по словам Ильдуса Габдрахманова, в ряде муниципалитетов темпы уборки хлебов постепенно увеличиваются. К примеру, в Нурлатском районе зерновые и зернобобовые обмолочены с 6,17 тыс. га или с 19,2% уборочной площади, Алькеевском – с 6,41 тыс. га (19,1%), Заинском – с 6,71 тыс. га (17,7%), Спасском – с 6,53 тыс. га (16,0%), Апастовском – с 3,16 тыс. га (11,6%).

Согласно данным Минсельхоза России, в целом по стране темпы уборочных работ в текущем году выше, чем в 2018-м. Так, на 30 июля в России зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 14,9 млн га, что превышает показатель за аналогичную дату 2018 года на 3,9 млн га. Намолочено 51,3 млн тонн зерна, тогда как за соответствующий период прошлого года – 39,4 млн тонн.

Значительная часть обмолоченных площадей приходится на пшеницу – по стране эта культура убрана с площади 12 млн га, намолочено 43,5 млн тонн пшеницы при средней урожайности 36,3 ц/га.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов считает необходимым провести уборку хлебов в месячный срок, что возможно, по его словам, при организации двухсменной работы на полях.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.