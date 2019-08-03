Ученые назвали пять полезных для борьбы с лишним весом видов спорта

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Из 18 распространенных видов спорта лишь пять оказались достаточно полезны для борьбы с лишним весом, причем наиболее эффективным оказался бег трусцой. К такому выводу пришли исследователи Национального университета Тайваня, пишет «Российская газета» со ссылкой на статью, вышедшую в журнале PLOS.

Участниками исследования стали более 18 тыс. жителей Тайваня в возрасте от 30 до 70 лет. В свободное время подопытные должны были заниматься спортом трижды в неделю по 30 минут. Среди упражнений присутствовали бег трусцой, йога, альпинизм, езда на велосипеде, плавание, танцы, баскетбол и ряд других дисциплин.

Ученые сосредоточили внимание на тех добровольцах, которые имели генетическая склонность к избыточному весу, чтобы определить, какой вид спорта лучше всего противодействует ей.

Самым эффективным в борьбе с ожирением оказался бег. Хорошие результаты показали также альпинизм, спортивная ходьба, танцы и йога, в отличие от плавания, езды на велосипеде, тенниса и бадминтона.

«Бег трусцой не только уменьшал генетическое воздействие на индекс массы тела, но и наилучшим образом боролся с жировыми отложениями на теле», – подчеркнул руководитель исследования Ван-Ю Лин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученые заявили о необратимых последствиях пропущенного завтрака.

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