Ученые заявили о необратимых последствиях пропущенного завтрака

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Бразильские ученые заявили, что такая распространенная среди подростков привычка, как отказ от завтрака, может вызывать ожирение, развитие диабета второго типа и сердечно-сосудистые заболевания. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Medicalxpress.

«Среди всех проанализированных видов поведения, связанных с энергетическим балансом, самая сильная корреляция наблюдалась между пропуском завтрака и повышенным уровнем маркеров ожирения», — отметил профессор Аугусто Сезар Феррейра де Мораес.

Дети, которые пропускают утренний прием пищи, быстро привыкают к перекусам по дороге в школу, к фастфуду, считают ученые.

Ранее «Татар-информ» сообщало, отказ от употребления продуктов, в которых содержится сахар, позволяет улучшить состояние организма, но при этом человек может столкнуться с симптомами абстиненции.

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