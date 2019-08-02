Татар-информ

3 августа 2019, 08:00

Экономика и финансы

Реконструкцию НКЦ «Казань» завершат в третьем квартале 2020 года

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Экономика и финансы

Реконструкцию НКЦ «Казань» завершат в третьем квартале 2020 года

Фото: Владимир Васильев

Проектную документацию разрабатывает ГУП «Татинвестгражданпроект».

(Казань, 3 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Реконструкция НКЦ «Казань» завершится в 3-м квартале 2020 года. Проектом размещения книгохранилища Национальной библиотеки Республики Татарстан в здании центра занимается ГУП «Татинвестгражданпроект», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

Первоначальный облик здания будет сохранен. Проект предусматривает размещение хранилищ на 2,4 млн условных единиц хранения, читальных зон на 1-м и 2-м этажах с различной вместимостью залов. Также в здании будет актовый зал, конференц-зал, многофункциональный зал, кабинеты для индивидуальных и групповых занятий, открытые мастерские с 3D-принтерами для проведения мастер-классов.

«Ведутся следующие работы: демонтажные работы; понижение отметки в подвальной части, монолитные работы по подпорной стенке, заливка бетонных полов в подвале, кладка стен и перегородок, возведение лесов на фасаде здания, устройство наружных сетей водоснабжения, демонтаж фасадного бут», — говорится в сообщении министерства.

Ранее Президенту Татарстана Рустаму Минниханову показали, как будет выглядеть Национальная библиотека РТ после реконструкции здания бывшего НКЦ «Казань». Он одобрил предложение проектантов и Минкульта РТ по доработке проекта интерьера, декораций и архитектурных решений. В настоящее время ООО «Институт социального развития городов» дорабатывает концепцию организации библиотеки в здания НКЦ «Казань», добавили в пресс-службе Минстроя РТ.

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