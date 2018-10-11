Рустам Минниханов оценил проект реконструкции НКЦ «Казань», где разместят Национальную библиотеку РТ

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Президенту Татарстана Рустаму Минниханову сегодня показали, как будет выглядеть Национальная библиотека РТ после реконструкции здания бывшего НКЦ «Казань». Руководитель республики одобрил ряд дополнений к архитектурным решениям, но попросил не затягивать строительство. Об этом сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Президенту Татарстана показали на стенде, как будет выглядеть Национальная библиотека. Предполагается, что на первом уровне будет открытое общественное пространство, где разместят воркшопы, студии для мастер-классов. На втором уровне будет расположено хранилище национальной литературы Татарстана», – сказала Галимова. По ее словам, проект также предусматривает отдельную зону для детей в возрасте от 6 лет.

Как отметила собеседница агентства, Рустам Минниханов одобрил ряд предложений, однако попросил внести изменения максимально быстро. «Президент Татарстана одобрил предложение проектантов и Минкульта РТ по доработке проекта интерьера, декораций и архитектурных решений, однако попросил сделать это в двухнедельный срок. Строительные работы останавливаться не будут», – подчеркнула официальный представитель Казанского Кремля.

Национальную библиотеку в здании бывшего НКЦ «Казань» планируется открыть в рамках подготовки к 100-летию создания ТАССР. Ожидается, что обновленный комплекс станет точкой сосредоточения всего исторического наследия республики.

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