В Гидрометцентре России объяснили аномально холодное лето

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Аномально холодная погода, установившаяся этим летом в Европейской части России, обусловлена глобальными изменениями климата. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет «Российская газета».

Ученый заметил, что глобальное потепление наиболее сильно проявляется в полярных, а не в экваториальных районах. «И это значит, что различие температур между экватором и полюсом уменьшается. В свою очередь это приводит к тому, что возрастает количество или повторяемость меридиональных процессов», – объяснил он.

В этом году Европейской части России не повезло с погодой, а вот в Восточную Сибирь, «наоборот, пришло устойчивое тепло», добавил Вильфанд.

На данный момент метеорологи могут только оценить вероятность перетоков воздуха по оси север – юг, но не их характер, заключил исследователь.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, выходные в Татарстане будут дождливыми, а в начале новой недели погода на территории республики еще более ухудшится.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.