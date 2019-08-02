Данис Зарипов: Хочется вернуть Кубок Гагарина

(Альметьевск, 2 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов поделился ожиданиями от грядущего сезона Континентальной хоккейной лиги после благотворительного матча с альметьевским «Нефтяником».

«Только начали работу, пока что-то говорить рано. Выводы нужно делать по окончании сезона, и я не возьмусь за это сейчас. Главное, что мы единым коллективом готовимся к сезону и хотим реабилитироваться за прошлый. Хочется вернуть Кубок Гагарина», – подчеркнул Зарипов.

О тактических же изменениях хоккеист предпочел не распространяться: «Я не буду говорить о нашей тактике. Если вы разбираетесь в хоккее – все увидите в сезоне. Пусть это останется интригой».

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