Полные трибуны ради матери троих детей: «Ак Барс» провел благотворительную встречу

(Альметьевск, 2 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). В альметьевском дворце спорта «Юбилейный» состоялся традиционный благотворительный матч с местным «Нефтяником». Встреча, ставшая для казанцев первой в межсезонье, завершилась победой со счетом 1:2 после серии буллитов.

У команды Дмитрия Квартального выдался непростой день: поездка в Альметьевск, посещение всем составом заправки «Татнефть», визит в центр хоккейной подготовки «Нефтяник», экскурсия на буровую установку. Только после всех этих мероприятий «Ак Барс» отправился готовиться к игре.

Предсезонный матч с «Нефтяником» носил благотворительный характер: все заработанные деньги пойдут на лечение активной болельщицы команды из Альметьевска – матери троих детей Юлии Елисеевой.

Многие не ожидали от «Ак Барса» интересной игры, так как в команде проходит масштабная перестройка: новый главный тренер и 11 новичков в составе.

Хозяева площадки сразу же взяли игру под свой контроль, что вылилось в удаление новичка казанцев Микаэля Викстранда на самом старте игры. Ни к чему опасному это не привело, но стали заметны недостатки гостей – большое количество брака в передачах и в обороне. В нападении же создавать ничего не получалось, дальше «забросим шайбу в зону, а потом что-нибудь придумаем» дело не шло.

Периодически у ворот Адама Рейдеборна возникали потенциально опасные ситуации, однако игрокам «Нефтяника» не хватало мастерства, чтобы поразить ворота казанского кипера.

В перерыве матча прошел благотворительный аукцион, на котором разыгрывался игровой свитер «Ак Барса» с автографами всей команды. Свитер с фамилией покинувшего по ходу прошлого сезона команду Александра Бурмистрова купили за 25 тыс. рублей.

В начале второго тайма едва не состоялась полноценная драка: Мэттью Фрэттин врезался в Ярослава Альшевского, и только бдительность судей помогла избежать полноценной стычки. Тем не менее канадец отправился на скамейку штрафников.

Как только составы стали равными, любимец публики Данис Зарипов с передачи Владимира Ткачева открыл счет в матче. У «Ак Барса» постепенно начали получаться атаки, шайба подолгу задерживалась в чужой зоне. Второй период в целом выглядел намного живее, нежели первый, однако больше заброшенных шайб зрители не увидели.

Период номер три по большей части проходил под диктовку хозяев льда: «Нефтяник» хорошо атаковал, но казанцы ложились под шайбу, и она нечасто доходила до Тимура Билялова, сменившего на посту Рейдеборна. Однако уйти с площадки «сухим» ему не удалось – за пять минут до конца периода Иван Иванов бросил по воротам с очень острого угла, и шайба предательски проползла между щитком и штангой.

Овертайм не помог командам выявить победителя, поэтому потребовалось пробитие штрафных бросков. Забитые шайбы Ткачева, Азеведо и Кормье помогли казанцам одержать победу.

Матч посетили 2293 человека при вместимости арены в 2,5 тыс. мест.

«Ак Барс»: Фрэттин – Кормье – Азеведо, Викстранд – Ожиганов; Галиев – Ткачев – Зарипов (1), Яруллин – Педан; Петров – Фисенко – Галимов, Абросимов – Лямкин; Глухов – Михеев – Лукоянов, Хенкель – Журавлев; Рейдеборн – Билялов.

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