Наставник «Ак Барса»: «В матче против “Нефтяника“ молодежь могла дать нам энергию»

(Альметьевск, 2 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал первую победу клуба, одержанную под его руководством в благотворительном матче с альметьевским «Нефтяником».

«Это первая наша игра, мы продолжаем работу. Конечно, какими-то вещами недовольны, но на то это и первая игра. Кто-то из команды был тяжеловатым, думаю, молодежь могла дать нам энергию», – заметил специалист.

Кроме того, Квартальнов проанализировал ход игры: «Самым лучшим был первый период: мы разыгрались в самом начале. Второй и третий период вышли не очень. В следующих играх будем выглядеть лучше».

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