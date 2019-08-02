В Елабуге в 12-й раз стартовала Спасская ярмарка

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Сегодня в Елабуге прошло торжественное открытие Спасской ярмарки, в этом году праздник будет проводиться в 12-й раз, сообщает «Новая Кама».

Открыли мероприятие глава Елабужского района Геннадий Емельянов, зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова и министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев. Почетные гости отметили, что главная задача праздника — сохранение народных традиций, культуры, бережное отношение к обычаям и духовным ценностям. После торжественной части они прошлись по рядам, пообщались с мастерами и ознакомились с их изделиями.

Чтобы поучаствовать в мероприятии, в город съехались свыше 500 мастеров со всей России.

Ярмарка будет идти в течение трех дней — до 4 августа. Изюминкой этого года стал творческий проект «Мастеровой двор города Елабуги», организованный НКО «Планета Добра» и Елабужским музеем-заповедником при поддержке руководства района. 30 мастеров проведут мастер-классы по изготовлению изделий народного промысла. Любой желающий сможет научиться вырезать по кости, плести кружева, освоить азы гончарного и кузнечного ремесла и др.

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