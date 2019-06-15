Визиткой Спасской ярмарки-2019 станет Мастеровой двор Елабуги

(Елабуга, 15 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году визитной карточкой Всероссийской Спасской ярмарки в Елабуге станет проект «Мастеровой двор города Елабуги». Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь Елабужского музея-заповедника Евгения Поликарпова. Спасская ярмарка пройдет со 2 по 4 августа.

Ежегодно торговые ряды народных умельцев на Шишкинских прудах и на стадионе «Молодежный» в Елабуге ежегодно собирают тысячи гостей со всей страны. В этом году главной изюминкой ярмарки станет Мастеровой двор Елабуги, организованный НКО «Планета Добра» и Елабужским музеем-заповедником при поддержке руководства района.

«Основная задача проекта — сохранение народных культурных традиций и их популяризация среди широких слоев населения, в том числе социально незащищенных категорий граждан, таких как безработные, лица предпенсионного возраста, а также люди с ограниченными возможностями здоровья», — отмечает пресс-секретарь Елабужского музея-заповедника Евгения Поликарпова.

В рамках нового проекта 30 мастеров с разных регионов России будут проводить мастер-классы по изготовлению изделий народного промысла. Это могут быть сувениры, плетение корзин, изготовление кукол. Все работы, сделанные своими руками, участники проекта смогут забрать к себе домой.

Для участия в проекте приглашены мастера декоративного прикладного искусства из 20 городов страны. Будут представлены мастер-классы как по традиционным, так и авторским техникам. Среди них лозоплетение, гончарное дело, лоскутное шитье, художественная роспись по ткани и др.

При этом работать Мастеровой двор Елабуги начнет раньше самой Спасской ярмарки, а именно с 30 июля. С этого дня до 4 августа (это последняя ярмарочный день) умельцы будут показывать свое мастерство на улице Гассара, через которую гости проходят на главную площадку ярмарки — Шишкинские пруды и стадион «Молодежный».

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