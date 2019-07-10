Татар-информ

10 июля 2019, 15:00

Общество

МФЦ Татарстана будут выдавать разрешения на летнюю охоту

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Общество

МФЦ Татарстана будут выдавать разрешения на летнюю охоту

Летний сезон охоты с подружейными собаками будет открыт с 25 июля по 15 августа.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). С 15 июля многофункциональные центры Республики Татарстан будут выдавать разрешения на летнюю охоту с подружейными собаками в общедоступных угодьях. Об этом информирует пресс-служба ГБУ МФЦ в РТ.

Доступ к услуге получат все, кто имеет охотничий билет единого федерального образца и необходимую для нее собаку. Если человек выходит охотиться без четвероногого друга, то ему грозит административный штраф.

В 2019 году летний сезон охоты с подружейными собаками на болотно-луговую и водоплавающую дичь будет открыт с 25 июля по 15 августа. Однако не стоит забывать о существовании часов покоя [во время которых охотиться запрещено]. Они установлены на законодательном уровне — ежедневно с 10 утра до пяти вечера.

Полученное разрешение предоставит возможность добывать болотно-луговую и водоплавающую дичь. К ней относятся такие виды птиц, как чибис, гаршнеп, бекас, дупель, казарки, гуси, утки и др. Для того, чтобы подать заявление на получение разрешения, охотник должен иметь при себе паспорт, охотничий билет и оплатить госпошлину в размере 650 рублей. Доступно получение услуги и по доверенности, которая оформляется в простой письменной форме. 

Заявление можно подать в любом МФЦ республики. «Уверена, что для охотников — это приятное известие. В республике возможность получить разрешение на охоту в МФЦ появилась весной этого года. В многофункциональные центры обратились более пяти тыс. человек, многие положительно оценили организацию предоставления данной услуги в офисах „Мои документы“ и просили продолжить данную практику», — сообщила директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова. Она также рассказала о том, что разрешение можно получить прямо в день обращения, все МФЦ работают шесть дней в неделю.

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