В Алькеевском районе РТ открыли новую мультимодальную спортивную площадку

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Во дворе жилого дома села Базарные Матаки Алькеевского района республики ввели в эксплуатацию универсальную спортивную площадку, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

В открытии спортивного сооружения приняли участие замминистра спорта РТ Айрат Ахмеров, руководитель исполкома Алькеевского муниципального района Ильнур Юсупов, а также другие почетные гости.

Универсальный объект включает в себя площадку с искусственным покрытием для занятия баскетболом и волейболом, а также зону для занятия физкультурой в темное время суток.

Объект построен и введен в эксплуатацию в рамках программы строительства универсальных спортивных площадок в Татарстане.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в селе Старые Матаки открыли спортивно-игровую площадку.

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