В селе Старые Матаки открыли детскую спортивно-игровую площадку

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Сегодня в селе Старые Матаки Алькеевского района состоялось торжественное открытие детской спортивно-игровой площадки на территории сельского Дома культуры, сообщает пресс-служба района.



Открытие состоялось при участии замглавы Алькеевского района Рашита Билалова, главы Староматакского сельского поселения Николая Кудряшова, а также жителей села. Также в торжестве приняли участие самодеятельные артисты Алькеевского районного Дома культуры, где выступили с концертными номерами для гостей праздника.



«Отныне юные сельчане смогут с пользой проводить свое свободное время и повышать физические способности, что позволит открывать новые имена спортсменов», – отметили гости.



Спортивный объект построен и введен в эксплуатацию в рамках программы строительства универсальных спортивных площадок в Татарстане. Этот масштабный проект реализуется при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова с 2013 года.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в самом густонаселенном районе Буинска оборудовали тренажерную площадку для жильцов.

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