В Апастовском районе открылось гериатрическое отделение на пять коек

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В Апастовской центральной районной больнице открылось гериатрическое отделение на пять коек, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Комплексное лечение смогут получить пациенты преклонного возраста из закрепленных соседних районов, включая Буинский, Дрожжановский, Кайбицкий, Камско-Устьинский и Тетюшский.

В первый день работы отделение осмотрели замруководителя исполкома Апастовского района Луиза Сафина, председатель Совета ветеранов района Гульнур Насыйбуллина и председатель отделения Союза пенсионеров Фарит Калимуллин.

Всего до конца года запланировано создание 170 гериатрических мест в стационарах Татарстана. На реализацию нацпроекта «Демография» в республике в этом году выделено 546 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в самое ближайшее время в Бугульминской центральной районной больнице откроется гериатрическое отделение на 15 коек.

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