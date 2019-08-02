Татар-информ

2 августа 2019, 22:24

Здоровье и среда

В Апастовском районе открылось гериатрическое отделение на пять коек

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Здоровье и среда

В Апастовском районе открылось гериатрическое отделение на пять коек

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В новом отделении комплексное лечение будут оказывать пациентам преклонного возраста из закрепленных соседних районов.

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В Апастовской центральной районной больнице открылось гериатрическое отделение на пять коек, сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

Комплексное лечение смогут получить пациенты преклонного возраста из закрепленных соседних районов, включая Буинский, Дрожжановский, Кайбицкий, Камско-Устьинский и Тетюшский. 

В первый день работы отделение осмотрели замруководителя исполкома Апастовского района Луиза Сафина, председатель Совета ветеранов района Гульнур Насыйбуллина и председатель отделения Союза пенсионеров Фарит Калимуллин.

Всего до конца года запланировано создание 170 гериатрических мест в стационарах Татарстана. На реализацию нацпроекта «Демография» в республике в этом году выделено 546 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в самое ближайшее время в Бугульминской центральной районной больнице откроется гериатрическое отделение на 15 коек.

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