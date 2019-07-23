Татар-информ

24 июля 2019, 05:21

Здоровье и среда

В Бугульминской ЦРБ откроется гериатрическое отделение на 15 коек

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Здоровье и среда

В Бугульминской ЦРБ откроется гериатрическое отделение на 15 коек

Фото: bugulma-tatarstan.ru

На реализацию нацпроекта «Демография» в Татарстане в этом году выделено 546 млн рублей.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В самое ближайшее время в Бугульминской центральной районной больнице откроется гериатрическое отделение на 15 коек, пишет «Бугульминская газета».

На сегодняшний день в рамках нацпроекта «Демография» начал работать гериатрический кабинет, работу которого уже положительно оценили местные жители. Врач-гериатр Гузель Рахимова рассказала, что о кабинете знают пока немногие, но специалисты уже получают хорошие отзывы от пациентов.

У врача 20-летний опыт работы. Рахимова является терапевтом высшей категории, одной из первых в городе стала врачом общей практики. Теперь доктор осваивает новое направление деятельности. По ее словам, гериатрия – это особый раздел медицины, который занимается именно болезнями пожилых людей. Сейчас это особенно актуально: доля представителей старшего поколения растет по всей стране.

Задача врачей-гериатров – помочь пенсионерам сохранить здоровье, активный образ жизни, долголетие. Это целый комплекс мер, который включает не только медицинские процедуры и реабилитацию, но и взаимодействие с органами соцзащиты, советом ветеранов, клубами по интересам. «Иногда людей нужно спасать от одиночества, организовывать их досуг, и тогда они обретут душевное равновесие, почувствуют, что и в старости жизнь продолжается», – пояснила врач.

Медсестра гериатрического кабинета Алия Илясова не скрывает, что нередко пациенты приходят в поликлинику в поисках общения. Не секрет, что около кабинетов часто можно увидеть бабушек, увлеченно обсуждающих диагнозы и методы лечения. Каждого пациента здесь ждет индивидуальный подход. «Чаще приходят женщины. Общаются охотно, рассказывают о своих переживаниях, проблемах и родственниках», – рассказала Илясова.

Всего до конца года запланировано создание 170 гериатрических мест в стационарах Татарстана. На реализацию нацпроекта «Демография» в республике в этом году выделено 546 млн рублей.

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