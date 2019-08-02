Татар-информ

2 августа 2019, 16:15

Общество

Эстафета флага WorldSkills достигнет Актанышского района Татарстана

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Общество

Эстафета флага WorldSkills достигнет Актанышского района Татарстана

Церемония чествования флага пройдет на центральной площадке РДК (пр. Мира).

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). 5 августа в 10 утра в Актанышском районе состоится церемония чествования флага WorldSkills, сообщает пресс-служба эстафеты.

«Мероприятие пройдет на центральной площадке РДК (пр. Мира) с участием главы района Энгеля Фаттахова и представителей Оргкомитета 45-го мирового чемпионата "Ворлдскиллс Казань-2019"», — говорится в сообщении.

Гостей и жителей районов ознакомят с движением WorldSkills, а также всех будут развлекать ростовые куклы — талисманы чемпионата WorldSkills Kazan 2019 — Алтын и Алмаз.

Также почетные гости нанесут нашивку герба Актанышского района на флаг WorldSkills Kazan 2019.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что флаг WorldSkills прибыл Пестречинский район на фестиваль «Скорлупино».

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