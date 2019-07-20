В Пестречинский район на фестиваль «Скорлупино» прибыл флаг WorldSkills

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В селе Пестрецы, в Сосновом бору, состоялась торжественная церемония передачи флага WorldSkills. Событие произошло на всероссийском фестивале «Скорлупино», пишет газета «Вперед».



В церемонии передачи флага принял участие глава Пестречинского района Ильхам Кашапов. Он нанес на флаг символическое изображение герба Пестречинского района – отныне движение WorldSkills вписано и в летопись Пестречинского района.





Гостей развлекали талисманы чемпионата – ростовые куклы Алтын и Алмаз.



Эстафета флага WorldSkills стартовала в Сочи два года назад. Он побывал в 20 странах мира и на космической орбите. Сейчас знамя путешествует по Татарстану. Финальной точкой станет церемония открытия 45-го мирового первенства рабочих профессий в Казани.

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