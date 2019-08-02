Елена Саляхова

2 августа 2019, 16:35

Происшествия

В Казани судят вора из Тюмени, который сбежал из изолятора в Дагестане через окно для подачи еды

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Происшествия

В Казани судят вора из Тюмени, который сбежал из изолятора в Дагестане через окно для подачи еды

Фото: Елена Саляхова

Мужчина два года был в федеральном розыске, поймать полицейским его удалось, когда он залез в окно одной из казанских квартир и украл драгоценности.

(Казань, 2 августа, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Советском районном суде Казани стартовал процесс по делу сбежавшего из изолятора в Дагестане тюменского вора-рецидивиста.

На скамье подсудимых – уроженец Тюмени 28-летний Рустам Шахрудинов. В юности мужчина переехал в дагестанский город Изербаш, где начал промышлять квартирными кражами. По версии следствия, в 2015 году Шахрудинов обворовал две квартиры – вынес ценные вещи и драгоценности на сумму более 180 тыс. рублей. Вскоре полицейские задержали мужчину и поместили в изолятор временного содержания.

Однако тогда Шахрудинову удалось избежать наказания. Рано утром мужчина сбежал из изолятора через окно для подачи еды. Момент побега зафиксировали камеры видеонаблюдения ИВС. На кадрах видно, как Шахрудинов без одежды буквально протискивается в небольшое окно, после чего одевается и убегает.

Рустама Шахрудинова объявили в розыск. Ориентировки были разосланы по всему Дагестану, однако поймать беглеца удалось лишь спустя два года в Казани. Он вновь попался на воровстве, когда по водосточной трубе поднялся на второй этаж дома, залез через форточку в квартиру и вынес оттуда драгоценности.

«После побега с 2016 по 2018 год Шахрудинов снова совершил несколько квартирных краж в Твери и в Казани. Тогда потерпевшие оценили ущерб от действий злоумышленника в 550 тысяч рублей», – сообщила помощник прокурора Советского района города Казани Аида Шайдуллина.

Шахрудинову были предъявлены обвинения за кражу и побег. Свою вину он признал.

Сегодня суд продлил Шахрудинову арест еще почти на два месяца – до 22 сентября. Ближайшее судебное заседание по его делу состоится в конце августа.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани за кражу задержали мужчину, который сбежал из изолятора в Дагестане. 27 июня 2018 года Советский районный суд Казани арестовал его и отправил в СИЗО.
 

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