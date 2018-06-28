В Казани за кражу арестовали мужчину, который сбежал из ИВС Дагестана через окно для подачи еды

Молодой человек два года находился в федеральном розыске.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Казани за кражу арестовали мужчину, который сбежал из дагестанского ИВС через окно для подачи еды.

Беглец – 27-летний Рустам Шахрутдинов был задержан правохранителями Дагестана за кражу два года назад. 18 июня 2016 года в четыре утра он сбежал из изолятора через окно для подачи пищи. Чтобы втиснуться в небольшой проем в двери ему пришлось снять всю одежду. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как молодой человек в считанные минуты смог выбраться на свободу, затем надел одежду и отправился к выходу.

Ориентировки на поиск беглеца были разосланы по всему Дагестану, но обнаружить его удалось лишь спустя два года в Казани. Шайхутдинов вновь попался на воровстве – залез в окно одной из казанских квартир и вынес драгоценности и деньги.

27 июня Советский суд взял молодого человека под стражу.

«Вчера вынесли постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шайхутдинова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части третьей стаи 158 Уголовного кодекса (кража – прим. ТИ), которое он совершил в Казани. Он не имеет постоянного места жительства на территории Республики Татарстан, с 2016 года находится в федеральном розыске», – сообщил пресс-секретарь Советского суда.

В СИЗО он будет находится до 23 августа. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы со штрафом, уточнили в суде.