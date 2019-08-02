На фестивале «Народная лодка» в Татарстане пройдут состязания бурлаков

(Казань, 2 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Соревнования бурлацких артелей на приз острова Свияжск пройдут 3-4 августа в Татарстане в рамках первого фестиваля судостроения «Народная лодка» в Свияжске. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» гендиректор архитектурной мастерской «Старая Казань» Павел Тиняев.

«Это волжский пауэрлифтинг – силовое состязание в нескольких дисциплинах: перетаскивание груза с помощью лямки, подъем груза по наклонной поверхности и небольшая гребная гонка. Кто будет выступать – пока неизвестно. Бурлацкие артели будут собираться во время регистрации. Участники мероприятия сами сформируют свои команды, которые будут соревноваться», – сказал он.

В программу фестиваля вошли парад судов, гонка гребных судов на приз Старой Волги, соревнования бурлацких артелей на приз острова Свияжск. Для гостей будут организованы музыкальная программа, лектории, мастер-классы, конкурсы, фотовыставка. В рамках мероприятия организуют тематические площадки по традиционным способам деревянного судостроения, такелажному делу, истории волжского судостроения, а для самых юных гостей откроется детская познавательная площадка.

Фестиваль «Народная лодка» проводится ассоциацией «Старая Волга». Победители гонок получат в награду кубки и почетные грамоты. Группа инициаторов надеется, что мероприятие послужит толчком к возрождению деревянного лодкостроения в Татарстане.

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