Татар-информ

2 августа 2019, 10:33

Общество

«Великий Болгар» вошел в десятку самых желанных фестивалей августа 2019 у туристов

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Общество

«Великий Болгар» вошел в десятку самых желанных фестивалей августа 2019 у туристов

Фото: Рамиль Гали

Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» пройдет 10 и 11 августа.

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар», который пройдет 10 и 11 августа, вошел в топ-10 самых ожидаемых фестивалей августа этого года у туристов. Об этом сообщает сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru на основе опроса пользователей соцсетей.

Оказалось, что больше всего туристов хотят попасть на городской пикник «Пир на Волге», который пройдет 17 августа на Стрелке в Ярославле.

На втором и третьем месте в топе оказались ZBFEST в Золотой балке в Севастополе, который состоится 3 августа, и «КРЫМ FIRE FEST» в Коктебеле, который проходит 3, 4 и 10, 11 августа на территории аквапарка.

Четвертую строчку рейтинга занял День пряника в Туле, запланированый на 3 августа. 

Замыкают пятерку сразу несколько фестивалей: татарстанский «Великий Болгар» (10 и 11 августа), Live Fest Summer 2019 в Роза Хуторе на Красной Поляне (16-17 августа), Alfa Future People в Нижегородской области (16-18 августа).

Ранее «Татар-информ» сообщало, что для гостей фестиваля «Великий Болгар» организуют дополнительные автобусы, которые будут курсировать из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Ульяновска. 

Подробнее о том, чего в этом году ждать от фестиваля «Великий Болгар», читайте на портале «События».

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