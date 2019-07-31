Для посетителей фестиваля «Великий Болгар» организуют дополнительные автобусы

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Для гостей международного фестиваля средневекового боя «Великий Болгар» организуют дополнительные автобусы, которые будут курсировать из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Ульяновска. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал исполнительный директор ООО «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин.

«Автобусы будут отправляться на фестиваль к открытию. И после закрытия фестиваля, после „Огненной сказки“, они будут отправляться обратно», — отметил спикер.

Он добавил, что из всех остальных ближайших городов Поволжья можно добраться через туроператоров, с которыми уже налажена работа.

Шестой международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» пройдет 10 и 11 августа. Организаторы отмечают, что подробная программа мероприятия опубликована на официальном сайте и в социальных сетях.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что гости фестиваля смогут посетить новую площадку «Золотая Орда».

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