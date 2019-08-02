(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). На видео попало, как в Казани водитель «Яндекс. Драйв» устроил дрифт на парковке. Видеоролик разместили пользователи на страницах в соцсетях.
На кадрах видно, как на паркинге у Чаши легковушка «Яндекс. Драйв» устраивает «показательные выступления». Водитель на приличной скорости отправляет авто в управляемый занос.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в каршеринге «Яндекс. Драйв» будет введена новая технология – автоматика сможет вычислять агрессивных водителей и потом ограничивать им пользование сервисом.