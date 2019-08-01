Татар-информ

2 августа 2019, 08:00

Экономика и финансы

Строительство входящей в полилингвальный комплекс школы в Елабуге оценили в 1,2 млрд рублей

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Экономика и финансы

Строительство входящей в полилингвальный комплекс школы в Елабуге оценили в 1,2 млрд рублей

Фото: Салават Камалетдинов/архив

Деньги на строительство новой школы на 1224 места выделены из бюджета РТ.

(Казань, 2 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). Строительство новой полилингвальной школы в Елабуге оценили в 1,2 млрд рублей. Школа будет рассчитана на 1224 ребенка, на данный момент подготовка к строительным работам уже началась. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе администрации Елабужского муниципального района.

«В Елабуге действительно началась подготовка к строительству новой школы. Это долгожданное событие для города, необходимость в новом учебном учреждении назрела уже давно. В последний раз новую школу в городе открывали ещё в 1996 году. Елабуга – это один из немногих растущих городов. В 4-м микрорайоне, где появится новая школа, дефицит учебных мест ощущается особенно остро. Это самый большой микрорайон в городе», – отметили в пресс-службе.

Здание новой школы будет трехэтажным. Учреждение будет рассчитано на 1224 ребенка, обучение будет вестись на трех языках одновременно: русском, английском и татарском.

«Новая школа оценивается в 1 млрд 200 млн рублей. Для нас это огромные деньги, они сопоставимы с бюджетом всего района. Разумеется, своими силами такие проекты Елабуге не реализовать. Если поделить стоимость проекта на количество мест – то при делении мы получим миллион рублей. Республика тратит один миллион рублей, чтобы один елабужский ученик мог учиться в новой школе», – подчеркнули в районной администрации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на реализацию Елабужского полилингвального комплекса планируют потратить 1,9 млрд рублей. Комплекс будет включать в себя новую общеобразовательную школу на 1224 места, начальную школу в 4-м микрорайоне (будет перепрофилирована существующая начальная школа), действующие детские сады №№ 35 и 39, а также строящийся детский сад № 40.

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