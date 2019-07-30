Татар-информ

31 июля 2019, 09:15

Экономика и финансы

На создание полилингвального комплекса Елабуги планируется потратить около двух миллиардов рублей

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Экономика и финансы

На создание полилингвального комплекса Елабуги планируется потратить около двух миллиардов рублей

Фото: архив

Деньги на реализацию комплекса выделены из бюджета РТ.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). На реализацию Елабужского полилингвального комплекса планируют потратить 1,9 млрд рублей. Финансирование объекта ведется из республиканских средств. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе главы Елабужского муниципального района. 

«Финансирование проекта ведется из республиканского бюджета. Всего на создание полилингвального комплекса в Елабуге планируется потратить 1,9 млрд рублей», — сказали в пресс-службе. 

Комплекс будет включать в себя новую общеобразовательную школу на 1224 места, начальную школу в 4-м микрорайоне (будет перепрофилирована существующая начальная школа), действующие детские сады № 35 и № 39 и строящийся детский сад № 40.

Детский сад № 40 строится на улице Окружное шоссе. Учреждение рассчитано на 220 мест. Объект финансируется за счет республиканской программы. Строительство обойдется в 200 млн рублей. Завершить работы планируется осенью 2019 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в детский сад полилингвального комплекса будут принимать преподавателей со знанием трех языков: татарского, русского и английского.

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