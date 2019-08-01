В Набережных Челнах в конце 2019 года начнут строить онкодиспансер

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В конце 2019 года в Набережных Челнах начнут строительство нового онкологического диспансера по адресу: Набережночелнинский проспект, 18, тендер разместил на сайте госзакупок ГИСУ РТ.

Согласно документу, на возведение нового объекта из республиканского бюджета будет выделено 279,1 млн рублей. Работы планируется завершить к январю 2020 года.

«Разработать график производства работ. Выполнить работы качественно и в срок в соответствии с условиями государственного контракта», — отмечаются требования к исполнителю в техническом задании.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появятся девять онкологических центров на базе поликлиник.

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