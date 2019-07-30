(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Девять онкологических центров на базе поликлиник появятся в Татарстане. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Это позволит не только разгрузить поликлинику Республиканского онкологического диспансера, но и максимально приблизить специализированную помощь, в том числе химиотерапию, к населению. Пример у нас есть — это работа онкологического отделения на базе Городской поликлиники № 21», — объяснил глава ведомства.

По словам Марата Садыкова, планируется также переоснастить региональные медицинские учреждения. Всего до 2024 года Минздрав Татарстана планирует закупить 279 единиц нового оборудования для онкологической помощи в районах.

Внедрение онкологической помощи в поликлиническую сеть предусмотрено федеральным национальным проектом «Здравоохранение».

Именно на развитие онкологического кластера Татарстан до 2021 года получит 1 млрд 702 тыс. рублей федеральных средств.

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