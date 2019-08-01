Иван Гущин: Работа волонтеров на объектах культурного наследия – востребованное направление

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Деятельность волонтеров на объектах культурного наследия — новое и востребованное направление. Правительство РФ сейчас рассматривает соответствующий проект.

Об этом сообщил сегодня на первом заседании научно-методического совета по культурному наследию при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия в Казани его председатель Иван Гущин.

«Сегодня серьезно совершенствуется нормативно-правовая база. В Правительство внесён проект по участию волонтеров на объектах культурного наследия. Этого никогда не было, это новое направление. Проведены соответствующие антикоррупционные экспертизы, идёт движение вперёд и есть потребность. Об этом свидетельствует проект “Том Сойер фест”», — отметил спикер.

На заседаниях нового научно-методического совета по культурному наследию в дальнейшем планируется рассмотрение законодательных инициатив. Этим будут заниматься опытные архитекторы и реставраторы Татарстана и России.

«Авторы законодательных инициатив и законопроектов, которые в республику спускаются от федеральных органов, хотят услышать наше мнение. Совершенствование нормативно-правовой базы мы тоже будем выносить на общественное обсуждение квалифицированных архитекторов и реставраторов. Вы как раз работаете на земле», — сказал Иван Гущин, обращаясь к участникам встречи.

В состав нового научно-методического совета вошли четыре секции: по сохранению объектов культурного наследия, по государственному учету объектов культурного наследия и исторических поселений, по оценке конструктивного воздействия при реставрации и приспособлении объектов культурного наследия и по сохранению объектов археологического наследия.

«Все четыре секции сегодня архиважны. Все они несут свое решение для сохранения памятников и исторической среды», — отметил Иван Гущин на заседании.

Участники встречи избрали руководителей секций научно-методического совета по культурному наследию, утвердили состав его президиума, обсудили организационные вопросы и рассмотрели эскизный проект по объекту «Здание фабрично-торгового товарищества “Братья Крестовниковы”, сер. XIX — нач. XX века».

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