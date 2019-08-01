Татар-информ

1 августа 2019, 18:52

Общество

Иван Гущин: Дом кавалерист-девицы Надежды Дуровой в Елабуге выбыл из списка охраняемых объектов

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Общество

Иван Гущин: Дом кавалерист-девицы Надежды Дуровой в Елабуге выбыл из списка охраняемых объектов

Фото: Михаил Захаров/архив

Участники первого заседания научно-методического совета по культурному наследию РТ предложили включить усадьбу Надежды Дуровой в список.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Дом, где жила известная кавалерист-девица Надежда Дурова в Елабуге, отсутствует в списках охраняемых объектов федерального значения и никак не охраняется. Об этом сообщил сегодня на первом заседании научно-методического совета по культурному наследию при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия в Казани его председатель Иван Гущин.

«Сегодня этот объект никак не охраняется. По итогам инвентаризации мы видим, что он выбыл из списков, его нигде нет. Однозначно это — памятник истории. Предлагаю включить его в список выявленных, а по результатам экспертизы это будет либо достопримечательное место, либо самостоятельный объект культурного наследия», — сказал он.

Руководитель ГБУ «Центр культурного наследия Татарстана» Марсель Каюмов проинформировал, что 20 февраля 1995 года был издан указ Президента РФ № 176 «Об утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия федерального значения». Дом, в котором проживала с 1841 по 1866 год кавалерист-девица, герой Отечественной войны Надежда Андреевна Дурова, изначально был включен в данный перечень.

«Однако, согласно разъяснениям Минкульта России в 2018 году, музеи и музейные комплексы не являются объектами культурного наследия. В настоящее время музей-усадьба Дуровой является структурным подразделением ГБУ культуры РТ “Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник”. Тем самым он выпал из этого перечня. Необходимо начать все заново для включения его в перечень выявленных», — сказал Каюмов.

Согласно его данным, директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко направила соответствующее обращение, и дом на данный момент включен в список объектов, обладающих признаками культурного наследия.

«Этот объект имеет большую историю, связанную с именем Надежды Андреевны Дуровой — первой женщины-кавалериста. Стоит отметить, что данное здание было отреставрировано», — добавил Каюмов.

Принимавшая участие в работе заседания заместитель председателя ТРО ВООПИиК РТ Фарида Забирова отметила, что ранее получила ответ на официальный запрос, в котором этот объект значился в списках как объект федерального значения. Однако, по словам других участников встречи, были внесены изменения в 73-й федеральный закон, который касается работы музеев-заповедников. Поэтому возникли такие правовые коллизии.

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