Исследование: Казань вошла в топ-5 самых европейских городов России

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Столица Татарстана вошла в топ-5 самых европейских городов России, исследование провел российский сервис бронирования жилья и отдыха Tvil.ru.

В тройку лидеров вошли Калининград (за него голоса отдали 37,67% респондентов), Санкт-Петербург (27,35%) и Сочи (8,55%).

На четвертом месте оказалась татарстанская столица — за нее проголосовали 5,98% интернет-пользователей. Замыкает пятерку Екатеринбург (5,13%).

Ранее Казань вошла в пятерку городов страны с самыми работящими жителями.

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