Дожди и порывистый ветер вновь ожидаются в Татарстане

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Завтра, 2 августа, в Татарстане сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве районов, а днем местами продут дожди (в светлое время суток – небольшие), информирует Гидрометцентр РТ.
Кроме того, на территории республики ночью и днем «местами ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 16–21 м/с», предупреждают синоптики.
В темное время суток столбики термометров опустятся до 6 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 13–18 градусов тепла.
«Температурный фон недостаточно высокий. Аномалия может составлять четыре-пять, возможно, и семь градусов», – отмечал ранее профессор К(П)ФУ Юрий Переведенцев.