Дожди и порывистый ветер вновь ожидаются в Татарстане

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Завтра, 2 августа, в Татарстане сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве районов, а днем местами продут дожди (в светлое время суток – небольшие), информирует Гидрометцентр РТ.

Кроме того, на территории республики ночью и днем «местами ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 16–21 м/с», предупреждают синоптики.

В темное время суток столбики термометров опустятся до 6 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 13–18 градусов тепла.

«Температурный фон недостаточно высокий. Аномалия может составлять четыре-пять, возможно, и семь градусов», – отмечал ранее профессор К(П)ФУ Юрий Переведенцев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.