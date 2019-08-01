Татар-информ

1 августа 2019, 14:40

Экономика и финансы

Дом предпринимателя и экскурсии на успешные заводы: в Альметьевске обсудили улучшение бизнес-климата

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Экономика и финансы

Дом предпринимателя и экскурсии на успешные заводы: в Альметьевске обсудили улучшение бизнес-климата

Фото: Диана Авакян

В Альметьевске сформулировали основные задачи по стимулированию развития предпринимательской деятельности, которые лягут в основу дорожной карты.

(Альметьевск, 1 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). В Альметьевске прошла стратегическая сессия Совета по предпринимательству при Президенте РТ. Задачи, сформулированные представителями бизнеса и власти, лягут в основу дорожной карты по развитию бизнес-климата района. Встреча прошла в Альметьевском филиале КНИТУ (КАИ).

Отметив нехватку квалифицированных кадров, предприниматели предложили проводить публичную оценку качества подготовки студентов представителями бизнеса. Кроме того, зашла речь и о повышении квалификации кадровых служб. По мнению собравшихся, сейчас кадровики занимаются исключительно оформительской деятельностью и не работают над подбором персонала.

Одной из актуальных проблем альметьевские бизнесмены назвали разобщенность предпринимательского сообщества в районе. Они предложили создать коворкинг-центр и Дом предпринимателя. «Самое сложное [предложение] – проведение профильной стартап-смены среди студентов и школьников, с финальным конкурсом и денежным призом на развитие собственного дела», – рассказала предприниматель Валерия Ладанова.

Бизнесмен Николай Гульков отметил, что для него бывает очень полезным посещение других предприятий, ведь оттуда можно брать идеи для своего бизнеса. «Было бы очень интересно организовать экскурсии на ведущие российские и зарубежные производства. На сегодня это очень актуально, я считаю. Такие совместные поездки еще и объединят нас, предпринимателей», – предложил он.

Много раз присутствующие на сессии касались темы борьбы с бюрократией. В частности, было предложено оптимизировать работу многофункциональных центров. Как и в других районах, предприниматели жаловались на выросшие тарифы на вывоз отходов и часто меняющиеся правила игры со стороны контрольно-надзорных органов. Впрочем, они признали, что решение этих проблем потребует изменений на федеральном уровне.

«Очень интересные вещи были сказаны. Мы получим от совета четкую раскладку всего, что было сгенерировано. После этого мы каждый пункт будем разбирать. Я гарантирую, что мы проанализируем все, что было вами сказано. Постараемся найти пути решения и обязательно будем вовлекать вас всех в формулирование конкретных задач», – заявил руководитель исполкома Альметьевского района, бывший бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов.

«После сегодняшней работы мы переходим в стадию разработки дорожных карт годовых. Там будут прописаны конкретные мероприятия, которые муниципалитеты будут реализовывать», – объяснила журналистам заместитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Венера Камалова. 

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