«Странный день для меня»: Нагуманов открыл в Альметьевске сессию Совета по предпринимательству

(Альметьевск, 1 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Руководитель исполкома Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов открыл в Альметьевске стратегическую сессию Совета по предпринимательству при Президенте РТ. Встреча проходит в местном филиале КНИТУ (КАИ).

«Сегодня у меня такая специфичная роль. Этот проект родился в недрах Совета по предпринимательству. Мы вместе с командой, здесь присутствующей сегодня, делали этот проект достаточно долго и начали его реализовывать в прошлом году. Проект не завершился, было принято решение, что я переезжаю из Казани в Альметьевск, но все еще помогаю в его реализации», – заявил бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей РТ.

В конце июня Президент Татарстана Рустам Минниханов освободил Тимура Нагуманова от должности бизнес-омбудсмена республики. Он занимал этот пост с января 2013 года. Однако Нагуманов до сих пор сохраняет пост секретаря Совета по предпринимательству.

«Сегодня для меня немного странный день – и радостный, и странный. С одной стороны, я буду выступать именно в роли руководителя района, который должен три часа неотрывно работать и что-то сделать. При этом, с другой стороны, я на все это смотрю с методологической точки зрения. На самом деле для меня будет очень интересно, как же в Альметьевске сегодня пройдет эта стратегическая сессия и какие результаты она даст», – отметил он.

На сессии предприниматели, эксперты совета и представители муниципалитета обсудят основные проблемы бизнеса в Альметьевском районе. Затем на основе предложенных решений будет сформирована дорожная карта.

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