(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Сармановском районе Татарстана премировали первых победителей конкурса комбайнеров – участников уборочной кампании-2019. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в районном Управлении сельского хозяйства и продовольствия.

Решение о проведении конкурса среди механизаторов, участвующих в уборочных работах, принял исполком муниципалитета.

«Итоги конкурса будут подводиться каждые пять дней, победителям вручается премия в размере 3 тыс. рублей, а занявшим второе и третье места – 2 тыс. и 1 тыс. рублей соответственно», – рассказал начальник управления Альберт Шарипов.

Как отметил собеседник агентства, по итогам первой пятидневки премии получили девять комбайнеров района, причем восемь из них – работники агрофирмы «Нуркеево».

Это Рамиль Салихов, который за пять дней на комбайне «Тукано-450» намолотил 5716 ц зерна и занял первое место, а также Наиль Ахметшин (второе место) и Ленар Габдерахманов (третье), намолотившие на комбайне «Нью-Холланд-6080» 5442 ц и 5416 ц зерна соответственно.

Среди механизаторов, работающих на комбайне «Мега-360», победителем стал Марат Камалов, который намолотил 6030 ц зерна. Второе место завоевал Гумар Султанов, намолотивший 4792 ц, а третье – Петр Лукин с показателем 4490 ц намолоченного зерна.

Среди комбайнеров, занятых на косовице зерновых культур, победил Салман Шакиров, уложивший хлеба в валки на площади 834 га. Рустам Мингазов, который выполнил эту работу на 306 га, занял второе место. Также в числе девяти отличившихся – комбайнер агрофирмы «Джалиль» Наиль Киямов, уложивший зерновые в валки на 293 га и ставший третьим призером.

В награждении первых победителей конкурса комбайнеров приняли участие глава Сармановского района Фарит Хуснуллин и представители райсельхозуправлениия.

«В этом году нам предстоит убрать зерновые с площади 44 тыс. га, в том числе озимую пшеницу – с 17 тыс. га, яровую пшеницу – с 9 тыс. га, ячмень – с 16 тыс. га. На уборке хлебов работают опытные механизаторы, надеемся провести уборочную кампанию качественно и в оптимальные сроки», – отметил Альберт Шарипов.

По его словам, по состоянию на 1 августа по району озимая пшеница обмолочена с площади 4,8 тыс. га, что составляет 10,9% уборочной площади зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 19,2 тыс. тонн зерна при средней урожайности 40 ц/га.

Как ранее сообщило ИА «Татар-информ», в Татарстане объявили конкурс «Лучший комбайнер» среди участников уборочной кампании 2019 года. Его призовой фонд составляет 25 млн рублей.

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