Росреестр Татарстана: Дачную амнистию продлят до 2021 года

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В России продлят действие дачной амнистии. В настоящее время соответствующий закон находится на подписи у Президента РФ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Татарстану Ада Зайдуллина.

«Для оформления прав на жилые и садовые дома, возведенные на садовых участках, необходимо представить только технический план объекта недвижимости и, если в ЕГРН не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, правоустанавливающие документы на данный земельный участок. Также необходимо уплатить госпошлину в размере 350 рублей», – отметила спикер.

По ее словам, действовать упрощенный порядок будет до 1 марта 2021 года. До указанной даты не требуется уведомление о планируемом строительстве и реконструкции, а также уведомление об окончании строительства.

Для индивидуальных жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства в населенных пунктах, продолжает действовать уведомительный порядок оформления документов, подчеркнула Зайдуллина.

Кроме того, продлевается срок бесплатного предоставления земельных участков членам садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ – до 1 марта 2022 года, добавили в Росреестре Татарстана.

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