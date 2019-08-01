Росреестр Татарстана рассказал, как защитить сделки с недвижимостью от мошенников

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Обезопасить сделки с недвижимостью можно с помощью введения обязательного письменного согласия гражданина на использование его электронной подписи. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Татарстану Ада Зайдуллина.

«В настоящее время Советом Федерации одобрен закон, направленный на защиту имущественных прав граждан. Он устанавливает возможность проведения сделок с недвижимостью с помощью электронных цифровых подписей только с письменного согласия гражданина», – отметила спикер.

По словам Зайдуллиной, поправки устанавливают, что внесение в ЕГРН сведений об отчуждении объекта недвижимости, принадлежащего физическому лицу на праве собственности, путем подачи заявления в электронной форме, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью собственника объекта недвижимости, осуществляется только при наличии в ЕГРН специальной отметки о возможности такой формы подачи документов.

Эта отметка может быть проставлена только на основании заявления собственника объекта недвижимости, поданного лично или по почте.

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