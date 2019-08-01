В Татарстане вступил в силу упрощенный порядок регистрации сделок с недвижимостью

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В России введен упрощенный порядок регистрации сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Татарстану Ада Зайдуллина.

«С 31 июля 2019 года вступили в силу изменения в Федеральный закон № 218-ФЗ “О государственной регистрации недвижимости“, которые исключают норму об обязательном нотариальном удостоверении для отдельных видов сделок с недвижимостью при распоряжении имуществом, находящемся в общей долевой собственности», – отметила спикер.

По словам Зайдуллиной, если до этого все сделки с имуществом для долевых собственников подлежали нотариальному заверению, то теперь договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости без исключения.

Так, с сегодняшнего дня не подлежат нотариальному удостоверению: сделки при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, сделки при ипотеке всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, договоры по ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимость, заключаемые с кредитными организациями.

Чтобы узнать информацию обо всех сособственниках, которым принадлежит недвижимость, необходимо запросить выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

Это можно сделать, обратившись в МФЦ, запросив сведения через портал Росреестра, направив запрос в Кадастровую палату по почте или воспользовавшись услугой выездного приема, объяснила заместитель директора филиала Кадастровой палаты по РТ Лейсан Рахматуллина.

Отмена обязательного нотариального сбора для сособственников, участвующих в одной сделке, позволит значительно снизить затраты граждан и сделать процесс оборота недвижимости, находящейся в общей долевой собственности, более простым и доступным, подчеркнули в Росреестре Татарстана.

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