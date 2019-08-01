Финляндия решила ужесточить визовые требования для россиян

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Власти Финляндии будут с 1 сентября запрашивать у граждан России при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке – в соответствии с требованиями Европейского Союза. Об этом информирует пресс-служба финского Министерства иностранных дел.

На данный момент россияне должны предоставлять только заполненную анкету, действующий загранпаспорт, одну цветную фотографию, квитанцию об оплате визового сбора, страховой полис, копию внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.

В скором времени наряду с этими документами от жителей РФ будут требовать подтверждающие проживание во время поездки документы и проездные билеты или же письменное описание маршрута. Кроме того, будет необходимо подтверждать наличие денежных средств – справкой с места работы с информацией о зарплате, выпиской из банка за три предыдущих месяца или свидетельством о праве собственности на недвижимость в России.

«До сих пор все эти документы запрашивались лишь в исключительных случаях», – отмечает РИА Новости.

В августе 2019 года МИД Финляндии опубликует на сайтах визовых центров обновленные требования к подтверждающим документам на английском и русском языках.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Шри-Ланка ввела для российских туристов бесплатные визы.

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