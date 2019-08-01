Шри-Ланка ввела для российских туристов бесплатные визы

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Граждане 48 стран, включая Россию, смогут посещать Шри-Ланку по бесплатным визам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету The Star.

Режим ввели с 1 августа. Подобный шаг был сделан для привлечения туристов — после терактов во время празднования католической Пасхи турпоток сократился на рекордные 70,8%.

Эксперимент будет действовать до 1 февраля 2020-го. Бесплатные визы будут выдаваться по прибытию в аэропорт. До этого российским гражданам необходимо было заплатить за оформление виз 35 — 40 долларов.

21 апреля на Шри-Ланке прогремела серия взрывов. Объектами стали отели в Коломбо и окрестностях города, а также церкви в столице страны, Негомбо и Баттикалоа.

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