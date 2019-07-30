Татар-информ

30 июля 2019, 23:53

Общество

Для россиян упростили получение автомобильных номеров

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Общество

Для россиян упростили получение автомобильных номеров

Закон подписал Президент России Владимир Путин.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). С 1 января 2020 года в силу вступит закон, согласно которому граждане России смогут самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков. Соответствующий документ за подписью Президента России Владимира Путина размещен на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом, специализированные организации и их должностные лица будут ответственны за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и основных их компонентов и за нарушение порядка госрегистрации.

Также вводится новое регистрационное действие в отношении транспортных средств, которые вывозятся за пределы страны, а также базовых транспортных средств или шасси, которые перегоняются к конечным производителям.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Госавтоинспекции Республики Татарстан рассказали, за какие видоизменения госномера автомобиля можно получить штраф или же остаться без водительских прав.

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