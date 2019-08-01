Татар-информ

1 августа 2019, 09:33

Происшествия

Жители Казани сняли на видео затопленные после дождей улицы города

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Происшествия

Жители Казани сняли на видео затопленные после дождей улицы города

Фото: соцсети

Видео затопленных улиц города появились на страницах в соцсетях.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Жители Казани сняли на видео затопленные после дождей улицы города. Видеоролики разместили пользователи на страницах в соцсетях.

На кадрах многочисленных видеозаписей видно, как улицы города после дождей превратились в небольшие реки. Так, на улице Серова вода заполнила значительную часть дороги. Водителям приходится снижать скорость и аккуратно, полагаясь на свою интуицию, преодолевать водную преграду.

На Восстания ситуация не лучше. Водители на минимальной скорости буквально крадутся по дороге, боясь ненароком застрять в лужах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в августе жителей Татарстана ждут ливни и даже град.
 

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