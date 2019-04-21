(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). В Шри-Ланке в результате взрывов в отелях и церквях погибли 160 человек, сообщает РИА Новости.

«Шесть взрывов произошли во время празднования католической Пасхи в отелях «Шангри-ла», «Циннамон Гранд» и «Кингсбери» в Коломбо, а также в трех церквях в городах Котахена, Негомбо и Баттикалоа», – передает РИА Новости.

По предварительным данным, в результате погибло около 160 человек, еще 360 человек получили различные травмы.

По данным РИА Новости, среди пострадавших и погибших есть иностранцы, однако неизвестно, есть ли среди них граждане России.

На местах ЧП работают правоохранители, территории оцеплены. В международном аэропорту «Коломбо» усилили меры безопасности.

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