Татар-информ

31 июля 2019, 19:49

Экономика и финансы

В Татарстане выдали первый микрозайм по программе «Экспортер» компании из Автограда

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Экономика и финансы

В Татарстане выдали первый микрозайм по программе «Экспортер» компании из Автограда

Участниками программы микрофинансирования могут стать малые и средние предприятия, осуществляющие экспортную деятельность.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Многоотраслевая компания из Набережных Челнов ООО «ЕВРОТЕХКОМ-СПБ» стала первым получателем микрозайма по программе «Экспортер», которую разработал Фонд поддержки предпринимательства РТ, подведомственный Министерству экономики республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Размер финансирования составил 5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Директор компании Олег Чернов назвал очень значительной полученную поддержку. «К тому же время, затраченное на оформление процедуры, и привлекательный процент 5% годовых нас очень порадовали. Если брать кредит в банке, то это в разы дольше и процентная ставка гораздо выше», — отметил он.

Участниками программы микрофинансирования могут стать малые и средние предприятия, осуществляющие экспортную деятельность. Условием участия является наличие действующего экспортного контракта, заключенного в 2019 году. В зависимости от стоимости контракта сумма займа может составлять от 100 тыс. до 5 млн рублей. Кредитование осуществляется на срок от 3 месяцев до 3 лет. Процентная ставка — 5% годовых.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что общая сумма микрозаймов, выданных в РТ в течение первой половины 2019 года, составила 365 млн рублей, что на 278% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Господдержку получили представители малого и среднего бизнеса из 40 районов Татарстана, а также из Казани.

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