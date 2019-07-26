Объем выданных микрозаймов в первую половину 2019 года увеличился почти втрое

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Общая сумма микрозаймов, выданных в течение первой половины 2019 года, составила 365 млн рублей, что на 278% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, рассказали в пресс-службе Минэкономики РТ.

Господдержку получили представители малого и среднего бизнеса из 40 районов Татарстана, а также из Казани. Средства были предоставлены предпринимателям из сферы производства, сельского хозяйства, услуг, торговли.

Как отметил глава министерства Фарид Абдулганиев, заемное микрофинансирование особенно востребовано среди начинающих предпринимателей. Кроме того, в этом году процентная ставка была снижена до 7,5% (с 8%) и расширен перечень видов деятельности, благодаря чему микрозаймы могут получать предприниматели из сферы торговли.

В июне сообщалось, что за шесть лет Фонд поддержки предпринимательства РТ выдал 1,4 тыс. займов на 2 млрд рублей.

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