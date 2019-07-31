В Казани для КГЭУ в 2022 году построят общежитие на 370 человек возле метро Козья слобода

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани в 2022 году для Энергоуниверситета планируют построить общежитие на 370 человек рядом с метро Козья слобода. Общая стоимость строительно-монтажных работ составит более 371 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«18-этажное здание общежития введут в эксплуатацию в 2022 году. Спортивной площадки на территории общежития не будет, будут сделаны лишь места отдыха со скамейками и цветниками», — сообщили в Отделе по капитальному строительству, ремонту и технадзору КГЭУ.

Появится четвертое общежитие Казанского государственного энергетического университета на улице Красносельская. Общая площадь здания составит более 10 тыс. кв. метров.

Всего в общежитии будет 70 «квартир» — шесть однокомнатных, шесть двухкомнатных, 48 трехкомнатных и 10 четырехкомнатных, а также два лифта.

На первом этаже общежития будут размещены административные помещения и многофункциональные залы, в подвале — технические помещения и прачечная, а остальные этажи выделят для жилых помещений.

На территории рядом с общежитием планируют посадить две яблони и восемь кустов спиреи, а также постелят газон.

Финансироваться строительство будет за счет субсидии на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности РФ. Проведут электронный аукцион по тендеру 6 августа 2019 года.

Проектную документацию на строительство объекта разработало ООО «Интарсия».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что общежитие расположится на участке между университетом и входом на станцию метро Козья слобода. Проект согласован с главным архитектором города Казани и руководством метрополитена. На разработку проектно-сметной документации университет выделил более 9 млн рублей. По окончании работ Энергоуниверситет планирует полностью закрыть потребность в местах размещения иногородних студентов, сказал ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.



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